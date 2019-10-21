شكرا لقرائتكم خبر عن "أوكوى" يخضع للكشف الطبى والتحاليل عقب وصوله للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض طلعت يوسف المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري السماح لمهاجمه الأوغندى إيمانويل أوكوى الانخراط فى التدريبات عقب وصوله إلى الإسكندرية، وطلب المدير الفنى إخضاع اللاعب للكشف الطبى والتحاليل للاطمئنان عليه أولا .
ويعانى اللاعب من ارتفاع فى درجات الحرارة الأمر الذى منع المهاجم من الانتظام فى التدريبات ووصوله متأخر عن موعده 5 أيام كاملة بعدما شارك اللاعب مع منتخب بلاده فى إحدى المباريات الودية وأحرز هدف الفوز.
ولم يقدم أوكوى أوراق اعتماده لدى الجماهير السكندرية التى تنتظر من المهاجم الدولى الإعلان عن نفسه وهز شباك المنافسين.
ويستعد الاتحاد السكندرى لمباراة حرس الحدود المهمة المقرر لها الخميس المقبل على ملعب المكس فى الخامسة والنصف مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر "أوكوى" يخضع للكشف الطبى والتحاليل عقب وصوله للإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.