شكرا لقرائتكم خبر عن "أوكوى" يخضع للكشف الطبى والتحاليل عقب وصوله للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض طلعت يوسف المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري السماح لمهاجمه الأوغندى إيمانويل أوكوى الانخراط فى التدريبات عقب وصوله إلى الإسكندرية، وطلب المدير الفنى إخضاع اللاعب للكشف الطبى والتحاليل للاطمئنان عليه أولا .

ويعانى اللاعب من ارتفاع فى درجات الحرارة الأمر الذى منع المهاجم من الانتظام فى التدريبات ووصوله متأخر عن موعده 5 أيام كاملة بعدما شارك اللاعب مع منتخب بلاده فى إحدى المباريات الودية وأحرز هدف الفوز.

ولم يقدم أوكوى أوراق اعتماده لدى الجماهير السكندرية التى تنتظر من المهاجم الدولى الإعلان عن نفسه وهز شباك المنافسين.

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ويستعد الاتحاد السكندرى لمباراة حرس الحدود المهمة المقرر لها الخميس المقبل على ملعب المكس فى الخامسة والنصف مساء.