اخبار الرياضه

بعثة الجزيرة الإماراتي تصل القاهرة لملاقاة الإسماعيلي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الجزيرة الإماراتي تصل القاهرة لملاقاة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل، بعثة فريق الجزيرة الإماراتي إلى القاهرة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، والمقرر لها بعد غدٍ الأربعاء على ملعب  "الإسماعيلية".

ويفتقد نادي الجزيرة الإماراتي عددًا من النجوم الأساسيين خلال مواجهة الدراويش وهم خلفان مبارك والبرازيلي كينو للإصابة، وعلي مبخوت وعمر عبد الرحمن "عموري" للإرهاق.

وضمت قائمة فريق الجزيرة الإماراتي كلاً من:

حراسة المرمى: علي خصيف، عبد الرحمن العامري، عادل أبو بكر.

خط الدفاع: محمد فوزي، سالم راشد، محمد العطاس، خليفة الحمادي، فارس جمعة، ميلوس كوسانوفيتش، سالم العيدي، عبد الله إدريس.

خط الوسط: سلطان الغافري، عامر عبد الرحمن، عبد الله رمضان، أحمد محمود، عبد الله فدق، ثولاني سيريرو.

خط الهجوم: زايد العامري، فيصل المطروشي.

ووصلت بعثة الجزيرة اليوم الإثنين إلى العاصمة المصرية القاهرة على أن تتوجه إلى الإسماعيلية لخوض التدريبات قبل المواجهة يوم الأربعاء.

Advertisements

وكان الإسماعيلي قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على أهلي بني غازي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين.

 

 

وصول فريق الجزيره الاماراتي
وصول فريق الجزيره الاماراتي

 

WhatsApp Image 2019-10-21 at 20.20.03

الجزيرة الاماراتي يصل مصر لمواجهة الاسماعيلي

 

 

وصول فريق الجزيرة الاماراتي
وصول فريق الجزيرة الاماراتي


 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الجزيرة الإماراتي تصل القاهرة لملاقاة الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا