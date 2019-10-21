شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الجزيرة الإماراتي تصل القاهرة لملاقاة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل، بعثة فريق الجزيرة الإماراتي إلى القاهرة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، والمقرر لها بعد غدٍ الأربعاء على ملعب "الإسماعيلية".

ويفتقد نادي الجزيرة الإماراتي عددًا من النجوم الأساسيين خلال مواجهة الدراويش وهم خلفان مبارك والبرازيلي كينو للإصابة، وعلي مبخوت وعمر عبد الرحمن "عموري" للإرهاق.

وضمت قائمة فريق الجزيرة الإماراتي كلاً من:

حراسة المرمى: علي خصيف، عبد الرحمن العامري، عادل أبو بكر.

خط الدفاع: محمد فوزي، سالم راشد، محمد العطاس، خليفة الحمادي، فارس جمعة، ميلوس كوسانوفيتش، سالم العيدي، عبد الله إدريس.

خط الوسط: سلطان الغافري، عامر عبد الرحمن، عبد الله رمضان، أحمد محمود، عبد الله فدق، ثولاني سيريرو.

خط الهجوم: زايد العامري، فيصل المطروشي.

ووصلت بعثة الجزيرة اليوم الإثنين إلى العاصمة المصرية القاهرة على أن تتوجه إلى الإسماعيلية لخوض التدريبات قبل المواجهة يوم الأربعاء.

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وكان الإسماعيلي قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على أهلي بني غازي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين.



وصول فريق الجزيره الاماراتي

الجزيرة الاماراتي يصل مصر لمواجهة الاسماعيلي



وصول فريق الجزيرة الاماراتي



