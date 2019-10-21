البدري: لم يُفرض عليّ الجهاز المعاون.. وهذه حقيقة اعتراضي على متعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الحديث عن فرض الجهاز المعاون عليه غير صحيح، مشيرًا إلى أنه لم يعترض على وجود عماد متعب ضمن الجهاز الفني، بعدما تم ترشيحه في منصب مدير الكرة.

وقال البدري لبرنامج "القاهرة الآن" عبر قناة "الحدث": "جهاز المنتخب لم يُفرض عليّ، هذا الأمر غير صحيح، من قال تلك الرسائل حزين بالتأكيد لأنه لم يتواجد ضمن الجهاز، يجب أن يفكر الجميع في مصلحة المنتخب".

وأضاف: "اتفقت مع عمرو الجناياني على أنني سأختار الجهاز المعاون، كان هناك بعض الترشيحات مثل أيمن طاهر وطارق مصطفى وأسماء أخرى، ووافقت عليها، ورشّحت كلا من أحمد أيوب سيد معوض ومحمد بركات".

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وأكمل: "من الطبيعي أن الإدارة هي التي تختار مدير الكرة لأن وظيفته إدارية وليست فنية، لا توجد مؤسسة كبيرة تسمح للمدير الفني باختيار مدير الكرة، لكن اتحاد الكرة منح لي حرية الاختيار بين محمد بركات وعماد متعب".

وتابع: "بريء من الاتهامات بمسؤوليتي عن اعتزال عماد متعب بدليل أنه لم يستمر مع الأهلي بعد رحيلي، غير أنني من قدمته لصالح سليم حين كان عمر اللاعب 17 عامًا، وقلت إنه سيكون المهاجم الأول للأهلي والمنتخب".

وأتم المدير الفني للمنتخب قائلا: "لم يكن لدي أي اعتراض على وجود عماد متعب كمدير للكرة ضمن الجهاز الفني، كان لدي الاستعداد للعمل معه ومرحب به تمامًا، وليس هناك أي مشكلة معه كما تردد خلال الفترة الأخيرة".

يُذكر أن البدري، الذي درّب عماد متعب في النادي الأهلي، سيستهل مشواره الرسمي مع منتخب مصر بمواجهة منتخب كينيا يوم 11 نوفمبر المقبل في افتتاح التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.