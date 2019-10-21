البدري يوضح.. كيف سيختار قائد منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن لم يتهخذ قرار نهائي بشأن عامل اختيار قائد الفريق، مشيرًا إلى أن وجهة نظره في إراحة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن المباراة الودية أمام بتسوانا كانت سليمة.

وقال البدري، في تصريحات لبرنامج "القاهرة الآن" عبر قناة "الحدث" اليوم الإثنين: "شارة قيادة المنتخب ليس لها ثوبات، لم نتخذ أي قرار بشأنها حتى الآن، وقد يحدث تغيير في المستقبل لمصلحة الفريق واللاعبين".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك حوار مع اللاعبين القدامى، ليس لإقناعهم ولكن لإجراء نقاش، وبناءً على هذا سنتخذ قرارًا نهائيًا بشأن هذا الأمر، وسيكون ذلك في صالح المنتخب".

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وأكمل: "تواصلت مع محمد صلاح للاطمئنان على حالته بعد الغياب عن مباراة مانشستر يونايتد، لكنه أكد لي أنه سينضم للتدريبات اليوم وسيكون جاهزًا لخوض المباراة المقبلة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء".

وأتم قائلا: "كانت وجهة نظري سليمة في إراحة صلاح عن ودية بتسوانا، خاصة أنه لم يشارك أمام مانشستر يونايتد بداعي إصابته أمام ليستر سيتي، لذلك فضّلت استبعاده لأن ودية بتسوانا كانت ستسبب له إرهاقا".

يُذكر أن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، وعد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بارتداء شارة قيادة المنتخب بدءً من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 المقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل.