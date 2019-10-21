المصري يتجاوز كبوته بثنائية في نادي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز المصري البورسعيدي على ضيفه نادي إف سي مصر بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الجيش بالسويس مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح عماد فتحي لاعب المصري باب التسجيل مبكرًا، بعدما استغل ارتداد الكرة من حارس نادي مصر، ليسددها على الطائر معلنا عن الهدف الأول للفريق البورسعيدي في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

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وفي الدقيقة الـ38، أحرز الليبي مفتاح طقطق الهدف الثاني للمصري في شباك نادي مصر، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بقدمه اليسرى بطريقة رائعة في أعلى المرمى وتصبح النتيجة (2-0).

وظلت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز المصري.

وبهذا الفوز، يتجاوز المصري كبوته في الدوري بعد حصد أربع نقاط من أول أربع مباريات له في المسابقة، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط ويرتقي إلى المركز الرابع، بينما ظل نادي مصر في المركز الـ14 بثلاث نقاط.