"تأجيل الجونة 24 ساعة وإعلان موعد القمة" .. كواليس اجتماع وزير الشباب والرياضة بالخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يواصل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعه بمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي للوصول إلى حل لأزمة القمة .

علم الخليج 365 أن الاجتماع الذي بدأ في تمام الساعة الثالثة عصراً في غياب أعضاء اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة انضم إليه الوزير الساعة الرابعة مساءً للاطمئنان على صحة رئيس الأهلي الذي أجرى عملية حقن في الظهر قبل أيام مع تعليمات مشددة بالراحة وهو ما نقل الاجتماع إلى منزله في مدينة الرحاب بالإضافة لعرض بعض الحلول على مجلس الأحمر.

وجاء سبب اجتماع الوزير برئيس الأهلي لإزالة أية خلافات قائمة، والتأكيد على دور الدولة التي تبادر بتقديم الحلول والتواصل مع كل أطراف الأزمة للوصول إلى حلول جذرية، حتى لا يتكرر مثل هذه الأمور مرة أخري وعدم تصدير أي أزمات للدولة خاصة في مجال الرياضة.

وعرض الوزير حلاً لخوض مباراة الجونة، وهو تحديد يوم 28 أكتوبر الجاري موعداً لمباراة القمة وهو الموعد، الذي لا يعترض عليه مجلس إدارة الزمالك شرط أن يخوض الأهلي مباراة الجونة مع تأجيلها 24 ساعة فقط تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بخوض كلا الفريقين 4 مباريات بالمسابقة.

ولكن هذا الحل يواجه عدم التنفيذ في حالة خسارة الزمالك من جينيراسيون فوت في المباراة التي تقام فى الـ 24 من الشهر الجاري ضمن آخر مباريات إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال، حيث إن الأبيض سيواجه ايساى البنينى في دور الترضية ببطولة الكونفيدرالية في الـ 27 من أكتوبر.

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الحل لم يحصل على قبول مجلس إدارة الأهلي الذي أصدر بياناً الساعة الثامنة مساءً يؤكد على عدم الوصول إلى صيغة تفاهم وأن الاجتماع ممتد.

من جهته، يسعى الوزير إلى الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف للخروج من الأزمة، وهو ما وصفه مصدر مطلع بـ "حل عبقري يرضي جميع الأطراف".

كانت أزمة الدوري المصري تصاعدت عقب بيان الأهلي وتمسكه بعدم خوض أي مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا أن تقام السبت الماضي في إطار الأسبوع الرابع من بطولة الدوري لأسباب أمنية.

لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم كانت قد قررت تقديم مباراة الزمالك والمقاولون العرب من الأسبوع الخامس إلى الرابع والتي أقيمت السبت الماضي وانتهت بفوز النادي الأبيض 2-1 وتجاهل بيان الأهلي بعد أن أعلن طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة مع التلويح بتطبيق اللائحة على الأهلي.