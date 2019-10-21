خصم 9 نقاط أم 6 نقاط؟.. الخليج 365 يوضح عقوبة انسحاب الأهلي أمام الجونة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تضاربت الأنباء بشأن العقوبة الموقعة على النادي الأهلي في حال انسحابه من مباراته أمام الجونة المقرر أن تقام الأربعاء القادم فى الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتمسك الأهلي بعدم خوض أي مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها

وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر أن تقام السبت الماضي في إطار الأسبوع الرابع من بطولة الدوري لأسباب أمنية.

ويعقد مجلس إدارة الأهلي حالياً اجتماعاً بحضور وزير الشباب والرياضة للوصول إلى صيغة تفاهم .

أصدرت اللجنة الخماسية في الـ 19 من سبتمبر الماضي لائحة تحت اسم (نظام وشروط الدوري الممتاز) وهي لائحة لم تلغٍ لائحة المسابقات المستمر من الموسم الماضي .

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اللائحة المكملة عدلت بعد العقوبات المالية في لجنة المسابقات المستمر وأقرت باستمرار اللائحة القديمة في المادة رقم 30.

وتقول لائحة 2019 في مادة رقم 30 إنه بخلاف العقوبات الموضحة بلائحة المسابقات فإن العقوبة المالية التى اعتمدتها اللجنة الخماسية المشكلة 200 ألف جنيه مع تحمل النادي المنسحب التكاليف التي تكبدها النادي المضار.



لائحة الموسم الماضي تعاقب الفريق المنسحب بخصم 6 نقاط من رصيد تعادل 3 نقاط تخصم من رصيده فى نهاية الموسم بالإضافة إلى خصم 3 نقاط قيمة نقاط المباراة المنسحب منها.

خصم 6 نقاط أثارت الجدل والتضارب حيث إن الفريق لم يفز بالمباراة المنسحب منها لتخصم وهى البند الذي كان يجب تعديله إلى (اعتبار الفريق خاسراً وخصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم) وهي الجملة الأدق.

الخصم حسب اللائحة وتفسير المادة رقم 30 خصم 3 نقاط فقط في نهاية الموسم واعتبار الفريق مهزوماً أى أن الفريق المنسحب سيفقد بشكل إجمالي 6 نقاط وليس 9.