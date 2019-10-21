تاكيس جونياس يعلن قائمة دجلة لمواجهة المقاصة

اعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة، قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، في المواجهة التي سوفتجمع بينهما غداً علي ملعب استاد بترو سبورت.
وجاءت القائمة كالاتي :
محمد عبد المنصف، خالد وليد، رجب عمران، خالد رضا، عبد الله محمود، عبد الرحمن بودي، مروان حمدي، محمد هلال، يعقوبو، محمد عبد الله، باسم وليد، حسام عرفات، احمد حسن، ابراهيم عايش ،رافيق ركاب، احمد بيكهام، محمود رضا.
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