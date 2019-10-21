الاتحاد يخسر امام المنستيري التونسي في البطولة العربية لكرة السلة

خسر الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، امام نظيره المنستيري التونسي بنتيجة 87 – 81 في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم صالة فتح الله البوعزاوى ضمن البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة السلة. البوعزاوى ضمن البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة السلة. وشهد الشوط الاول تقدم فريق المنستيري علي الاتحاد بنتيجة 26/12 وخلال الشوط التاني واصل الفريق التونسي تفوقه بنتيجة 50/28 الشوط التاني واصل الفريق التونسي تفوقه بنتيجة 50/28 واستمر التفوق التونسي في الشوط الثالث 68/54 واختتم اللقاء بفوز الفريق التونسي بنتيجة 87 /81 والجدير بالذكر ان الاتحاد السكندري وسبورتنج يشاركان في البطولة ممثلان عن الاندية المصرية.

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