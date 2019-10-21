جوارديولا يشيد بثنائي هجوم مانشستر سيتي

تحدث بيب جورديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الانجليزي عن مواجهة فريقه لنظيره مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا،

وقال المدرب الاسباني خلال الموتمر الصحفي " أنا واثق بشكل كامل في فريقي، حتى الآن كنا أقوياء داخل منطقة الجزاء، لقد قمنا ببعض الأخطاء التي تعين علينا عدم القيام بها في هذا المستوى، لكننا أقوياء دفاعيا، علينا أن نعمل على كيفية التسجيل في الوقت المناسب.

وتابع تصريحاته " إنها متعة أن

تشاهد فريق جاسبريني يلعب، فريقهم شجاع ويحترم جماهيره، وهذه هي الطريقة التي يلعبون بها، يقومون ببعض المخاطرة أثناء اللعب، ولكني متأكد من أنهم سيلعبون بهذه الطريقة يوم الثلاثاء.

واكمل حول جهازيه مهاجمه الارجنتنين سيرجيو أجويرو" لا يتوقف، كان يمكنه المشاركة يوم السبت لكن جابريل جيسوس كان لديه النسق المطلوب، ولهذا السبب هو من لعب.

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واضاف أجويرو مهاجم فريد من نوعه على مستوى العالم، وجيسوس أفضل مهاجم يقوم بالضغط العالي، المشكلة أنني ألعب بمهاجم واحد.

واكمل "علينا أن نواجه العنصرية كل يوم، أتمنى أن يقوم الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بخطوات للأمام، لكنها مشكلة ثقافة، إنها ثقافة يجب أن يقوم الأباء بتعليمها للأبناء في سن صغير، إنها معركة يجب علينا كلنا أن نخوضها.

واختتم كايل ووكر يتحسن، هو ونيكولاس أوتامندي تدربا يوم الأحد.

الحالة البدنية بنجامين ميندي ليست مشكلة، حيث أنها أفضل مميزاته، عندما يلعب ويتدرب لأشهر متتالية سنشاهد أفضل نسخة ممكنة من ميندي.