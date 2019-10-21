حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا مهمًا على نظيره أف سي مصر بثنائية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز. ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز. سجل ثنائية المصري كل من عماد فتحي ومفتاح طقطق في الدقيقتين 9، 38. في الدقيقتين 9، 38. بهذه النتيجة يصعد المصري إلى المركز الخامس بترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، فيما يتوقف أف سي مصر عند النقطة الثلاثة محتلا المركز الرابع عشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصري يضرب أف سي مصر بثنائية في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.