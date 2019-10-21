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شيفيلد يتقم على آرسنال في الشوط الأول

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تمكن فريق شيفيلد يونايتد من التقدم على آرسنال بالشوط الأول بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعب برامال لين، في ختام

مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف الوحيد من ركلة ركنية لعبها جاك أوكونيل برأسية إلى زميله الغير

مراقب ليس موسيت، ليتمكن من وضعها بسهولة في مرمى آرسنال بالدقيقة 30.

ويحتل آرسنال المركز الخامس في ترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يحل فريق شيفيلد في المرتبة الخامسة عشر برصيد 9 نقاط.

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