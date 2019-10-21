صور.. جلسة الوزير مع مجلس الأهلي مستمرة والأزمة تقترب من الحل

واصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساعيه للم شمل أسرة الرياضة المصرية وتقديم المصلحة العامة لمصر على أي اعتبار حيث لا تزال جلسة الوزير مع مجلس الأهلي مستمرة لما يتخطى الأربع ساعات، حيث ظهرت

بوادر انفراجة لأزمة إقامة مباراة الأهلى والجونة.

ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على إقامة المباراة في موعدها يوم الأربعاء أو تاجيلها للخميس على أقصى تقدير.

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد توجه عصر اليوم إلى منزل محمود الخطيب رئيس الأهلي لزياراته عقب إجرائه عملية جراحية، بحضور أعضاء مجلس الأهلي للاجتماع ويتم البحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة، في ظل تمسك الأهلى بعدم خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك والالتزام بجدول الدوري.