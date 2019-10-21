بيراميدز والإنتاج الحربي يتبادلان الدروع.. ويتعهدان بالتعاون

أهدى المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز درع النادي كهدية تذكارية للواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي على هامش مباراة الفريقين في الدوري الممتاز. وفاز بيراميدز على مضيفه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الخامسة للدوري الممتاز على استاد السلام ليحصد الفريق ٣ نقاط غالية تضعه على قمة الدوري برصيد ١١ نقطة. بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الخامسة للدوري الممتاز على استاد السلام ليحصد الفريق ٣ نقاط غالية تضعه على قمة الدوري برصيد ١١ نقطة. كما قدم اللواء أشرف عامر درع نادي الإنتاج للمهندس ممدوح عيد ورحب بالنادي في استاد السلام مع ترحيب بالتعاون المستقبلي. وأكد المهندس ممدوح عيد خلال منح الدرع أنه سيكون هناك تعاون مستمر بين الناديين على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة.

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