محمد صلاح يغيب عن القائمة الأولية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية

كشفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، عن أسماء 20 لاعبا مرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية، والتي تقدمها المجلة سنويًا لأفضل لاعب في العالم. ومن المقرر أن يتم أسماء 10 مرشحين آخرين فيما بعد. وسيتم تقليص القائمة إلى ثلاثة مرشحين فقط قبل حفل تسليم الجائزة والذي سيقام في العاصمة الفرنسي باريس، في الثاني من ديسمبر المقبل. وشهدت القائمة المعلنة اليوم غياب كل من المصري محمد صلاح نجم من المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني. وجاءت أسماء المرشحين الذين أعلنتهم المجلة اليوم بالترتيب التالي: ساديو ماني (ليفربول - السنغال). فرينكي دي يونج (برشلونة - هولندا). هوجو لوريس (توتنهام - فرنسا). دوشان تاديتيش (أياكس أمستردام - صربيا). سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي - الأرجنتين). كيليان مبابي (باريس سان جيرمان - فرنسا). ترنت ألكساندر أرنولد (ليفربول - إنكلترا). دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام - هولندا). Advertisements بيير إيميريك أوباميانج (آرسنال - الجابون). مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة - ألمانيا). كريستيانو رونالدو (يوفنتوس - البرتغال). أليسون بيكر (ليفربول - البرازيل). كريم بنزيما (ريال مدريد - فرنسا). ماتياس دي ليخت (يوفنتوس - هولندا). جورجينيو فينالدوم (ليفربول - هولندا). فيرجيل فان دايك (ليفربول - هولندا). برناردو سيلفا (البرتغال - مانشستر سيتي). روبيرتو فيرمينيو (ليفربول - البرازيل). روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ - بولندا). سون هيونج مين (توتنهام - كوريا الجنوبية).

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