الإنتاج الحربي: سنتقدم مذكرة لاتحاد الكرة بشأن الظلم التحكيمي بمباراة بيراميدز

يستعد نادي الإنتاج الحربي لتقديم مذكرة لاتحاد الكرة بسبب الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق خلال الفترة الحالية. وقال خالد مهدي مدير الكرة خلال تصريحات إذاعة الشباب والرياضة، "نجهز مذكرة حاليا لتقديمها لاتحاد الكرة غدا الثلاثاء بسبب الظلم الذي نجده في كل مباراة". الشباب والرياضة، "نجهز مذكرة حاليا لتقديمها لاتحاد الكرة غدا الثلاثاء بسبب الظلم الذي نجده في كل مباراة". Advertisements وتابع "في مباراة بيراميدز تغاضى الحكم عن ركلة جزاء صحيحة لبازوكا في الشوط الأول". واختتم "نتعرض لأخطاء تحكيمية كثيرة، ففي مباراة المقاولون تغاضى حكم المباراة عن ركلة جزاء واضحة لنا، لترتد الكرة بهدف للفريق الآخر".

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