رياضة | عاجل.. الإعلان عن المرشحين لجائزة "فرانس فوتبول" لأفضل حارس مرمي في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإعلان عن المرشحين لجائزة "فرانس فوتبول" لأفضل حارس مرمي في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الأسماء المرشحة للتتويج بجائزة أفضل حارس في العالم والمعرفة بإسم جائزة "ياشين".. وجاءت اختيارات فرانس فوتبول كالتالي: أليسون حارس مرمي فريق ليفربول أونانا حارس مرمي فريق أياكس الهولندي إيدرسون حارس مرمي فريق مانشستر سيتي تشيزني حارس مرمي فريق يوفنتوس نوير حارس مرمي فريق بايرن ميونيخ هاندانوفيتش حارس مرمي فريق إنتر ميلان كيبا حارس مرمي فريق تشيلسي هوجو لوريس حارس مرمي فريق توتنهام أوبلاك حارس مرمي فريق أتلتيكو مدريد تيرشتيجن حارس مرمي فريق برشلونة وسيتم تقليص القائمة عند 3 حراس فقط لاختيار واحد منهم في النهاية. كما أعلنت فرانس فوبتول منذ قليل عن 4 قوائم لافضل اللاعبين وفي انتظار الإعلان عن آخر قائمتين وجاءت الأسماء كالتالي: القائمة الأولي: السنغالي ساديو ماني الأرجنتيني سيرخيو أجويرو الهولندي فرانكي دي يونج الفرنسي هوجو لوريس Advertisements الصربي دوشان تاديتش القائمة الثانية: الفرنسي كيليان مبابي الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد الهولندي دوني فان دي بيك الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الألماني مارك أندريه تير شتيجن القائمة الثالثة: البرتغالي كريستيانو رونالدو البرازيلي أليسون الهولندي ماتياس دي ليخت الفرنسي كريم بنزيما الهولندي جورجي فينالدوم القائمة الرابعة: الهولندي فيرجل فان دايك البرتغالي بيرناردو سيلفا الكوري الجنوبي هيونج مين سون البولندي روبرت ليفاندوفسكي البرازيلي روبيرتو فيرمينو

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