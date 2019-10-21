رياضة | نجم مانشستر سيتي يقرر الرحيل وريال مدريد الأقرب لخطفه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي يقرر الرحيل وريال مدريد الأقرب لخطفه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب أحد نجوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من مغادرة الفريق خلال الفترة القادمة ويعتبر نادي ريال مدريد الإسباني هو الأقرب له الفترة القادمة.

دي بروين يقترب من مغادرة ريال مدريد

وكشفت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن البلجيكي كيفين دي بروين نجم نادي مانشستر سيتي يفكر في الرحيل عن صفوف فريقه.

وأشارت الشبكة إلى أن دي بروين أصبح لا يشعر بالراحة في صفوف مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا مدرب الفريق ولا يحصل على الحرية في الملعب.

ريال مدريد الأقرب إلى دي بروين

وأكدت الشبكة أن نادي ريال مدريد هو أبرز المهتمين بضم دي بروين في حالة رحيله عن نادي مانشستر سيتي بالفعل.

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وذكرت الشبكة أن صفقة ضم دي بروين ستكلف نادي ريال مدريد حوالي 15 مليون يورو.

كما أوضحت الشبكة أن عقد كيفين دي بروين مع نادي مانشستر سيتي لازال يتبقى به 3 مواسم حيث ينتهي بنهاية عام 2023.

مشاركات دي بروين مع مانشستر سيتي هذا الموسم

وقد شارك كيفين دي بروين في 11 مباراة فقط حتى الآن مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع 9 أهداف آخرين.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.