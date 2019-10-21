رياضة | مارسيلو يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، رسالة نارية إلى برشلونة، بشأن مباراة الكلاسيكو القادمة، والتي كان مقرر إقامتها يوم 26 أكتوبر الجاري.

تعليق مارسيلو على مباراة الكلاسيكو

قال النجم البرازيلي في تعليقه على تأجيل الكلاسيو: "سنكون مستعدين لمواجهة برشلونة في أي وقت يقوم الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتحديده، فنحن جاهزون للمواجهة في أي وقت وأي مكان".

تأجيل مباراة الكلاسيكو

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وقام الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بتأجيل مباراة اللاسيكو بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، بسبب الإضطرابات التي يشهدها إقليم كتالونيا في الفترة الحالية، والذي جعل إقامة اللقاء في ذلك مستحيلاً وفقًا للتعليمات الأمنية.

المستفيد الأكبر من تأجيل المباراة

وبالنظر لنتائج الفريقين فإن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد يبدو المستفيد الأكبر من تأجيل المباراة نظرًا للمستوى المتذبذب الذي يمر به الفريق في الفترة الماضية، حيث يعاني الميرنجي في الموسم الحالي من سلسة نتائج سلبية في بطولتي الدوري الإسباني " الليجا"، ودوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة القادمة

ومن المقرر أن تلعب مباراة ريال مدريد ضد برشلونة غريمه التقليدي في بطولة الدوري الإسباني "الليجا" يوم 18 ديسمبر المقبل، وذلك بعد تأجيلها لنهاية العام وفقًا للموعد الذي يمكن إقامته خلالها نظرًا لمباريات كلا الفريقين في المسابقات المختلفة، وذلك حسبما ذكرته صحيفة "الماركا" الإسبانية.