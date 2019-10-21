رياضة | ضربة قوية تهز الزمالك قبل لقاء جينيراسيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قوية تهز الزمالك قبل لقاء جينيراسيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول بنادي الزمالك ضربة قوية قبل مواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي المقرر لها يوم الخميس المقبل في أياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبات من المتوقع غياب محمد عبد الغني مدافع الفريق عن لقاء فريق جينيراسيون فوت السنغالي بسبب الإصابة حيث لم يتعافي اللاعب حتي الآن بشكل تام، وبالتالي أصبح مهدد بعدم التواجد في تشكيلة المديرب الفني ميتشو.

ولا يزال عبد الغني يخوض تدريبات تأهيلية وعلاجية تحت إشرف الجهاز الطبي بالنادي في محاولة لتسريع عودته للملاعب من أجل المشاركة مع الفريق في المباراة الصعبة كونه واحد من العناصر الأساسية داخل الفريق.

وخاض عبدالغني تدريبات تأهيلية اليوم في صالة الجيمانزيوم ، قام بالجري حول الملعب، ثم خاض بعض التدريبات الخفيفة بالكرة وذلك ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي، أثر إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وكان الزمالك قد تلقى خسارة في مباراة الذهاب من فريق جينيراسيون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف وسيحاول ابناء القلعة البيضاء تحقيق الفوز في العودة للتأهل لدور المجموعات بالبطولة.

وفي حالة تأهل الزمالك سيقع في المجموعة الأولي مع مازيمبي وأول أغسطس وزيسكو.