رياضة | تصريح صادم من جوارديولا بشأن فوز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

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ألقى الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بتصريح صادم بشأن فوز فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

تصريح جوارديولا بشأن فوز مانشستر سيتي بدوري الأبطال

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية بشأن الفوز بدوري أبطال أوروبا: "‏لا يُمكنني أن أعد أحد بفوز السيتي بدوري أبطال أوروبا فهناك يوفنتوس بقيادة كريستيانو وأيضا برشلونه بقيادة ميسي وهم يجعلون الأفضلية لأنديتهم دائما في هذه البطولة".

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في دوري أبطال أوروبا

ويستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره نادي أتالانتا الإيطالي غدا الثلاثاء 23 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد

مجموعة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وترتيبه

ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي أتالانتا ونادي دينامو زجرب ونادي شاختار.

ويتصدر نادي مانشستر سيتي جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط من أصل مباراتين خاضهم الفريق حتى الآن في البطولة.