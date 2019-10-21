رياضة | النمر المُفترس يُهدد عرش زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النمر المُفترس يُهدد عرش زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهدد مهاجم فريق جالطة سراي التركي عرش زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني وذلك خلال مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة جالطة سراي ضد ريال مدريد :-

ويلتقي فريق ريال مدريد مع فريق جالطة سراي التركي يوم الثلاثاء في اسطنبول في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.

فالكاو صداع في رأس زيدان :-

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ويسعى زيدان مدرب ريال مدريد لإيقاف خطورة المهاجم الكولومبي خلال مواجهة الفريقين، حيث يعد فالكاو خطرا كبيرا على الملكي في جميع المواجهات السابقة بين الثنائي عندما كان يلعب في أتليتكو مدريد.

تاريخ مواجهات فالكاو ضد ريال مدريد :-

ونجح فالكاو في هز شباك ريال مدريد في مرتين وصنع هدفا وحيدا في نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2013، وحصد وقتها فريق أتليتكو مدريد اللقب من ريال مدريد.

ويعاني فالكاو من إصابة خلال الفترة الأخيرة إلا أن معظم التقارير التركية قد أشارت إلى مشاركة المهاجم الكولومبي في مباراة ريال مدريد بدوري الأبطال.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة بعد خسارته في المباراة الأولى ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وتعادله مع فريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو.