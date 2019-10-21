رياضة | الصور الأولى لجلسة الخطيب مع وزير الرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصور الأولى لجلسة الخطيب مع وزير الرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل "الخليج 365 الرياضي" على تفاصيل جلسة محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في منزل الخطيب وذلك من أجل الإطمئنان على صحة رئيس النادي إضافة إلى الوصول إلى حل لأزمة مباراة الأهلي والجونة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ننفرد بنشر صور جلسة الخطيب مع وزير الرياضة

واجتمع مجلس الأهلي برئاسة الخطيب مع وزير الرياضة في منزل "بيبو" منذ العصر وحتى الآن، وقاموا بمناقشة أزمة لقاء القمة وتأجيلها إضافة إلى الوصول إلى حل بشأن مواجهة الجونة المقرر لها بعد غدًا الأربعاء.

ولم يحسم مجلس الأهلي موقفه حتى الآن حيث يرغب الخطيب في التمسك ببيانه بعدم خوض لقاء الجونة قبل إقامة لقاء القمة أمام الزمالك أولا.

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بيان جديد من الأهلي بشأن لقاء الجونة

مازال الاجتماع بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بمنزله، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مستمرا وبحضور أعضاء المجلس، للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة.

وعلى هامش الزيارة، يحاول وزير الرياضة إقناع رئيس القلعة الحمراء بالتراجع عن موقفه بعدم خوض الأهلي لمباراة الجونة، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحتى كتابة هذه السطور، لم يتضح الموقف بشأن القرار النهائي للنادي الأهلي، ولم يتم التوصل إلى أي حلول تحفظ حقوق كل الأطراف حتى الآن.