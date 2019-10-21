رياضة | القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا 2019 بث مباشر الهلال ضد السد 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا 2019 بث مباشر الهلال ضد السد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ مباراة الهلال والسد القطري في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، وذلك في الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن الأمر قد حسم وأن الهلال قد ضمن مكانه في المباراة النهائية، ولكن كرة القدم لا تعترف بمثل هذه الأمور، وربما يحقق السد القطري ريمونتادا تاريخيه تجعله يتأهل على حساب الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد القطري في دوري أبطال آسيا



من المؤكد أن تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، مباراة الهلال والسد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي تقام في العاصمة السعودية الرياض، وبحسب ما تم ذكره في جدول بث القناة عبر موقعها على شبكة الإنترنت، فإن مباراة الهلال والسد ستكون منقولة عبر قناة بي إن سبورتس HD1، وهذا في الوقت الذي سيتولى فيه مهمة التعليق على المباراة، المعلق سوار الذهب.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والسد القطري في دوري الأبطال



ربما سيدخل تشافي هيرنانديز مباراة الهلال السعودي، وهو يرفع شعار الكرة الهجومية الكاسحة، خاصة بعدما أصبح المدرب الإسباني مطالب بتحقيق الفوز بفارق 3 أهدف على الأقل من أجل أن يصعد للمباراة النهائية، ولذا فإنه سيدفع بكل أوراقه الرابحة في تلك المباراة.

Advertisements

وجاءت تشكيل السد المتوقع لمباراة الهلال في دوري الأبطال على النحو التالي:



حارس المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع: حامد إسماعيل - طارق سلمان - خوخي بوعلام - رو رو

خط الوسط: جابي - جونج وو يونج

خط الوسط الهجومي: أكرم عفيف - نام تاي هي - حسن الهيدوس

خط الهجوم بغداد بونجاح

في حين سيلعب مدرب الهلال، رازفان لوشيسكو تلك المباراة وهو بأعصاب هادئة بعض الشيء، خاصة في ظل الإنتصار الكبير الذي حققه في مباراة الذهاب على أرض السد، ولذا فمن المتوقع أن يلعب الهلال تلك المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

خط الوسط: عبد الله عطيف - محمد كنو

خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو

خط الهجوم بافيتيمبي جوميز