رياضة | أزمة جديدة تواجه زيدان مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تواجه زيدان مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني أزمة جديدة في الفترة المقبلة، وذلك خاصة بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق هذا الموسم.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن زيدان مهدد بفقدان مركزه في الفترة المقبلة كمدرب لريال مدريد، ويسعى زيدان لتحقيق الفوز في المباراة القادمة بدوري أبطال أوروبا.

وينتظر الثنائي جوزيه مورينيو وماسيميليانو أليجري رحيل زيدان من أجل زيادة فرص الثنائي في قيادة الملكي لما تبقى من الموسم الجاري.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة مفاجأة أمام فريق ريال مايوركا بنتيجة هدف نظيف على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الأول.

وأعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم عن تأجيل الكلاسيكو بين فريق ريال مدريد ونادي برشلونة في الجولة المقبلة، بسبب الأحوال السياسية في مدينة كتالونيا في الفترة الأخيرة.

ترتيب الدوري الإسباني - ريال مدريد ثانيًا