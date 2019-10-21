رياضة | أول بيان رسمي يكشف سبب انسحاب السعودية والإمارات من خليجي 24 بقطر 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول بيان رسمي يكشف سبب انسحاب السعودية والإمارات من خليجي 24 بقطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسين الخرساني عضو المكتب الإعلامي بالاتحاد العراقي شلكرة القدم، عن سبب غياب 4 منتخبات قوية عن المشاركة في بطولة خليجي 24 المقبلة، والتي من المقرر لها أن تقام في دولة قطر.

وبحسب ما ذكره الخرساني، في تصريحات لموقع بغداد اليوم، فإن قرعة بطولة خليجي 24 سوف تقام يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بمشاركة 4 دول وهم العراق وعمان والكويت وقطر، في حين سوف تشهد القرعة غياب 4 منتخبات أخرى، وهي السعودية والبحرين واليمن والإمارات، وذلك بسبب الخلافات السياسية بين تلك الدول وبين دولة قطر والتي بدأت منذ عام 2017 ومستمرة حتى هذه اللحظة.

ويذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة، قد أكد أن بطولة كأس الخليج أو خليجي 24 سوف تقام على ملعب خليفة الدولي في دولة قطر، والذي يعد واحد من الملاعب الكبرى التي تستضيف نهائيات كأس العالم المقبلة 2022، وكذلك إستضاف في الفترة الأخيرة، بطولة العالم لألعاب القوى.

الجدير بالذكر، إن أخر بطل لبطولة كأس الخليج، كان منتخب سلطنة عمان، والذي توج باللقب على حساب الإمارات بركلات الترجيح في البطولة التي أقيمت في دولة الكويت.