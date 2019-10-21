رياضة | ميدو يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة نظيره وادي دجلة غدًا الثلاثاء في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة المقاصة استبعاد كلا من ميدو جابر وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد رمضان وأحمد محسن.

بينما ضمت القائمة كلًا من :-

محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودب وعاصم سعيد وأحمد ياسين وشريف حازم ومحمد دسوقى وحسني فتحى وعصام صبحي ومحمد إبراهيم وخالد أوتشو وصلاح عاشور وهاني سعيد وفوافي وشيملس بيكلي وصلاح أمين ومحمد مسعد وأودو موسيس وعمرو مرعي وشريف عويس.

وطالب ميدو لاعبيه بمواصلة الانتصارات واستغلال كافة الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى، مؤكدا أن دجلة فريق منظم وقوي ويقوده مدير فني مميز.

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وخاض فريق المقاصة تدريبه الأخير بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي ، وعقب المباراة اختار ميدو قائمة المباراة للدخول في المعسكر المغلق. وخاض فريق المقاصة تدريبه الأخير بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي ، وعقب المباراة اختار ميدو قائمة المباراة للدخول في المعسكر المغلق. وكان مصر المقاصة قد فاز على المصري بهدف نظيف في الجولة الماضية سجله صلاح أمين من ركلة جزاء.

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