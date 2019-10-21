رياضة | ميدو يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشهدت قائمة المقاصة استبعاد كلا من ميدو جابر وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد رمضان وأحمد محسن.
بينما ضمت القائمة كلًا من :-
محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودب وعاصم سعيد وأحمد ياسين وشريف حازم ومحمد دسوقى وحسني فتحى وعصام صبحي ومحمد إبراهيم وخالد أوتشو وصلاح عاشور وهاني سعيد وفوافي وشيملس بيكلي وصلاح أمين ومحمد مسعد وأودو موسيس وعمرو مرعي وشريف عويس.
وطالب ميدو لاعبيه بمواصلة الانتصارات واستغلال كافة الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى، مؤكدا أن دجلة فريق منظم وقوي ويقوده مدير فني مميز.
وخاض فريق المقاصة تدريبه الأخير بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي ، وعقب المباراة اختار ميدو قائمة المباراة للدخول في المعسكر المغلق.
وكان مصر المقاصة قد فاز على المصري بهدف نظيف في الجولة الماضية سجله صلاح أمين من ركلة جزاء.
ترتيب الدوري المصري
1- بيراميدز 11 نقاط.
2- الزمالك 10 نقاط.
3- الأهلي 9 نقاط.
4- المقاولون العرب 7 نقاط.
5- الاتحاد السكندري 7 نقاط.
6- حرس الحدود 6 نقاط..
7- مصر المقاصة 6 نقاط.
8-- الإنتاج الحربي 6 نقاط.
9- الإسماعيلي 6 نقاط.
10- سموحة 5 نقاط.
11- المصري 4 نقاط.
12- طنطا 4 نقاط.
13- الجونة 4 نقاط.
14- نادي مصر 3 نقاط.
15- طلائع الجيش نقطتين.
16- وادي دجلة نقطتين.
17- أسوان 1 نقطة.
18- إنبي 1 نقطة