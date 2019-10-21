رياضة | راموس يُطلق تصريحًا خرافيًا بشأن زيدان.. ويوجه رسالة نارية إلى مورينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يُطلق تصريحًا خرافيًا بشأن زيدان.. ويوجه رسالة نارية إلى مورينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن سيرجيو راموس، قائد نادي ريال مدريد الإسباني، هجومًا عنيفًا على الأشخاص الذين يطالبون برحيل الفرنسي زيدن الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي بعد السقوط أمام ريال مايوركا بالدوري الإسباني، وعودة البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة المرينجي من جديد.

وشدد راموس على أنه يجب احترام زيدان الذي حقق مع الفريق الملكي 3 بطولات دوري أبطال أوروبا بشكل متتالي وهو إنجاز فريد من نوعه، رافضًا في الوقت ذاته فكرة المطالبة بقيادة مورينيو للفريق.

ودافع راموس عن مدرب الفريق خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عشية مواجهة جالاتا سراي بدوري أبطال أوروبا "العالم أجمع يعلم أن جميع اللاعبين مع زيزو حتى الموت. فمهما حدث فيما يخص النتائج في الفترة الأخيرة هناك فريق مُوحّد يثق في المدرب واللاعبين. كنا نرغب في أن تكون النتائج أفضل ولكن دائما ما يعود الريال ويجب أن يتم ذلك ونحن متحدون".

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وبسؤاله حول جوزيه مورينيو وإمكانية عودته مجددا للفريق، تحدث راموس بطريقو مختلفة عن المدرب البرتغالي، الذي رحل عن الميرينجي دون تحقيق بطولة دوري الأبطال على عكس زيدان الذي فاز بها 3 مرات متتالية.

وقال راموس "الفريق يفكر فقط في الفوز بمباراة الغد ولن نتحدث مطولا حول هذا الأمر أو نذهب بعيدا حول كونه مجرد رأي لبعض الأشخاص. وبالتأكيد عصا القياس تختلف من مدرب لآخر".

واختتم قائد الفريق الملكي حديثه قائلا "نحن نفكر فقط في الفوز وليس في هل سيستمر زيزو مع الفريق أم لا، نفكر فقط في مباراة الغد التي نولّي لها الأولوية. للحديث حول عما إذا كان سيستمر أم لا سنحتاج كثيرا من الوقت. أتمنى أن تصبح النتائج جيدة وأن يستمر المدرب لكثير من الوقت، ولكنه يستحق الاحترام على كل ما قدمه لريال مدريد كمدرب".