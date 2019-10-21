رياضة | نجم الأهلي: الدوري السعودي هو الأقوى.. ونور الدين أمرابط لاعب رائع 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي: الدوري السعودي هو الأقوى.. ونور الدين أمرابط لاعب رائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكان دي سوزا، البالغ من العمر 30 عام، قد أنضم لصفوف نادي أهلي جدة في الصيف الماضي قادمًا من نادي فناربخشة التركي، ولعب مع الفريق 24 مباراة وقد نجح في تسجيل هدف وصنع 3 أهداف لزملائه في الفريق.

وفي تصريحات إعلامية، قال دي سوزا: "في الحقيقة الجماهير في السعودية لديها شغف كبير بكرة القدم، وهو أمر يحدث كذلك في البرازيل، وما يجعل المسابقة المحلية دومًا مشتعلة، فشغف الجمهور هنا غير طبيعي".

وعن أهم ذكرياته في الموسم الماضي مع الأهلي، قال دي سوزا: "مباراة الأهلي والنصر كانت واحدة من أهم ذكرياتي مع الفريق، قد نجحنا في تحقيق الفوز على حساب النصر، في مباراة مميزة".

وعن أصعب لاعب واجهه في مشواره مع الدوري السعودي، قال دي سوزا: أن الدولي المغربي نور الدين أمرابط، جناح نادي النصر، هو أصعب شخص لعب أمامه في الدوري السعودي، حيث من الصعب مراقبته، لتمتعه بقوة فنية وبدنية رائعة.