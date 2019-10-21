رياضة | أخبار الرياضة العالمية اليوم 21 أكتوبر: الكشف عن المرشحين للكرة الذهبية وتحديد موعد الكلاسيكو ورد زيدان على رحيله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الرياضة العالمية اليوم 21 أكتوبر: الكشف عن المرشحين للكرة الذهبية وتحديد موعد الكلاسيكو ورد زيدان على رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أخبار الرياضة العالمية حتى الآن في منتصف اليوم الإثنين 21 أكتوبر العديد من الأحداث والأخبار الهامة والمثيرة أبرزها الإعلان عن قائمة المرشحين بجائزة الكرة الذهبية والكشف عن موعد الكلاسيكو ورد زيدان على أنباء إقالته وغيرها من الأحداث.

أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم

الإعلان عن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" عن قائمة الثلاثين لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

وجاءت قائمة المرشحين الثلاثين كالآتي:

هوجو لوريس (توتنام/فرنسا)

ساديو ماني (ليفربول/السنغال)

دوسان تاديتش (أياكس أمستردام/صربيا)

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي/الأرجنتين)

فرينكي دي يونج (برشلونة/هولندا)

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول/إنجلترا)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/فرنسا)

مارك أندري تير شتيجن (برشلونة/ألمانيا)

بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال/الجابون)

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس/البرتغال)

جورجينيو فينالدوم (ليفربول/هولندا)

أليسون بيكر (ليفربول/البرازيل)

كريم بنزيمة (ريال مدريد/فرنسا)

ماتياس دي ليخت (يوفنتوس/هولندا)

فان دايك (ليفربول / هولندا)

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بيرناردو سيلفا ( مانشستر سيتي / البرتغال)

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ / بولندا)

سون (توتنهام / كوريا الجنوبية)

دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام/هولندا)

تحديد موعد الكلاسيكو

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عن موعد مباراة الكلاسيكو الجديد بين نادي برشلونة ونادي ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وأكد الاتحاد الإسباني في بيان رسمي أن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ستلعب رسميا يوم 18 ديسمبر القادم.

أخبار الرياضة العالمية اليوم

أوزيل يواصل الغياب عن أرسنال

واصل الألماني مسعود أوزيل لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي الغياب عن صفوف فريقه في المباريات حيث لم يتواجد اليوم أيضا في تشكيل الفريق ضد نادي شيفيلد يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن أوزيل سيغيب أيضا عن مواجهة أرسنال القادمة في بطولة الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع فرنر

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع تيمو فرنر مهاجم نادي لايبزج خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد يضع فرنر على رأس أولويات الفريق في يناير القادم.

أهم الأخبار الرياضية العالمية اليوم

زيدان يرد على أنباء إقالته من تدريب ريال مدريد

رد الفرنسي زين الدين مدرب نادي ريال مدريد الإسباني على أنباء رحيله عن تدريب الفريق خلال الفترة القادمة.

وقال زيدان في تصريحات صحيفة: "أنا لا أريد الرحيل عن تدريب ريال مدريد وأرغب في أن أستمر هن طوال حياتي ولكن قرار إقالتي بيد شخص أخر".

إنتر ميلان يواصل محاولاته لضم راكيتيتش

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي لازال يواصل محاولاته لضم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة خلال فترة الشتاء القادم.

وذكرت الصحيفة أن إنتر ميلان سيقدم عرض أخر لراكيتيتش خلال الساعات القليلة القادمة ضمه في يناير.