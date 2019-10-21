شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. أول رد من زيدان عقب أخبار رحيله عن ريال مدريد والان مع التفاصيل

تجاهل المدرب زين الدين زيدان التكهنات حول مستقبله مع النادي قبل مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ضد غلطة سراي يوم الثلاثاء ،

يتعرض ريال مدريد لخطر الإقصاء بعد هزيمته أمام باريس سان جيرمان والتعادل مع كلوب بروج في مباراتيه الافتتاحيتين في المجموعة الأولى ، وأدت الخسارة في نهاية الأسبوع أمام ريال مايوركا إلى إثارة شائعات بأن خوسيه مورينيو قد يتماشى مع عودة لوس بلانكوس .

وقال زيدان خلال المئتمر الصحفي قبل مباراة جالطا سراي في دوري أبطال أوروبا: " أريد أن أكون في ريال مدريد للأبد وكرة القدم تنسى ما أنجزته ، لكن هذه هي الحياة بالنسبة لي هي نفسها ، إنها الحاضر".

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وتابع: "ما فعلناه مع ريال مدريد قد مضى. لن أخبرك ما يقوله الناس لا يزعجني ، إنه كذلك." لكن ما يجب علي فعله هو أن أبذل قصارى جهدي وأعتقد دائماً أنه إيجابي ، لا أعرف إذا كان لدي الكثير لأخسره ضد غلطة سراي. أريد أن أكون في ريال مدريد إلى الأبد.

وأضاف: نحن نعرف الموقف ، ولكن عليك أن تسأل شخصًا آخر زيدان ليس غريباً على الضغط الذي يواجهه مدرب ريال مدريد ، واعترف مرة أخرى بأن المضاربة المستمرة مزعجة ، الضغط سيكون دائما هناك".

وأكد زيدان: نحن نعرف الوضع ، لكن الأمر لم ينته حتى المباراة النهائية [مرحلة المجموعات "لن يتغير شيء ، حتى عندما يقول الناس إنه يجب تغيير المدرب". تنسى كرة القدم دائمًا ما حدث في الماضي. كلاعب وكمدرب".

واختتم: لن أقول إن التكهنات لا تزعجني ، لكنني سأفكر بإيجابية عندما لا يوجد شيء على المحك ، من الصعب اللعب. الآن إنه موسم آخر هكذا هي الحياة".