شكرا لقرائتكم خبر عن اوباميانج يطلق تصريحات مثيرة للجدل قبل مواجهة شيفيلد بالبريميرليج والان مع التفاصيل

صرح الجابوني "اوباميانج" هداف نادي ارسنال الانجليزي انه واثق من حصول فريقه علي احد المراكز الاربعة هذا الموسم المؤهلة الي دوري ابطال اوروبا ٢٠٢٠

وقال "اوباميانج" انه يشتاق للمشاركة في دوري ابطال اوروبا واضاف انه يشعر بتقديم مستوي جيد مع الجانرز في الموسم الحالي وانه قادر مع الجانرز بالحصول علي مراكز متقدمة في البريميليج .

شارك ارسنال في دوري ابطال اوروبا عام ٢٠١٧ وكانت هي المشاركة الاخيرة للنادي ، وودع البطولة بالخسارة امام العملاق الباڤاري بايرن ميونخ ، ويسعي ارسنال هذا العام للرجوع الي الواجهة الاوربية من جديد مع مدربه "ايمري"

يذكر ان يخوض بعد قليل ارسنال مباراة امام نظيره شيفلد يونايتد في اطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة "البريميليج"