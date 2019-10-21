شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بالجملة في التشكيلة الرسمية لمباراة آرسنال وشيفيلد يونايتد والان مع التفاصيل

يلتقي بعد قليل فريقي شيفيلد يونايتد وأرسنال في ختام مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بملعب برامول لين. وأعلن كلا المدربين كريس ويلدير المدير الفني لشيفيلد و أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال عن تشكيل فريقيهما والذي جاء كالتالي. شيفيلد يونايتد 3-5-2 حراسة المرمى: دين هندرسون خط الدفاع: جاك أوكنيل - جون إيجان - كريس باشام. خط الوسط: إيندا ستيفنز - جون فليك - أوليفر نوروود - جون لوندسترام - جورج بلادكوك. Advertisements خط الهجوم: ليس موسيت - دافيد ماكجولدريك. أرسنال 4-3-3 حراسة المرمى: بيرند لينو. خط الدفاع: كالوم تشامبيرز - سوكراطيس - دافيد لويز - سياد كولاسيناك. خط الوسط: جرانيت تشاكا - ماتيو جيندوزي - جوزيف ويلوك. خط الهجوم: بوكايو ساكا - نيكولاس بيبي - بيير إيمريك أوباميانج.

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