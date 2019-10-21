شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين يُفجر مفاجآة صادمة والان مع التفاصيل

يقدم هاري كين مهاجم توتنهام والمنتخب الانجليزي اسوأ مواسمه علي الصعيد الشخصي ، حيث لما يخدم "كين" النادي بأهدافه التي كان يسجلها حتي الآن ، ولم يظهر في المستوي اللائق به كهداف.

وعبر "كين" عن أسفه لجمهور النادي اللندني بالبداية السيئة التي بدأو بيها الموسم ، وسلسلة الإخفاقات في الدوري الانجليزي ، ودوري ابطال اوروبا ، ويتوعد المهاجم الانجليزي جمهور "السبيرز" ببداية صحوة للفريق مع المدرب "بوكيتينيو" بتحقيق النتائج الايجابية

واضاف "كين" لشبكة "سكاي سبورتس" الانجليزية بأنهم يسعون لتخطي ازمة هذه المرحلة الصعبة علي الفريق وان جميع اللاعبين سيبذلون قصاري جهدهم في ذلك حتي تسير الامور بشكل جيد ، واعتبر ان هذا تحدي آخر للنادي وللاعبين وبداية فترة تألق بالنسبة لهم .

الجدير بالذكر ان جميع الصحف الانجليزية ترشح لخروج المدرب " بوكتينيو " من النادي في الفترة الحالية وتولي سبشيال وان "جوزيه مورينيو" بدلا منه .