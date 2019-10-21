شكرا لقرائتكم خبر عن لتشكيل المتوقع لمباراة كلوب بروج وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

يحل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفاً على نادي كلوب بروج البلجيكي في ثالث مواجهات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا. ويطمع النادي الباريسي في تحقيق الإنتصار الثالث على التوالي من أجل حسم مسألة الصعود المبكر، فيما يطمح أصحاب ملعب يان بريدل لتحقيق الإنتصار الأول للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل. وسيكون التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان كالتالي: حراسة المرمى: كيلور نافاس خط الدفاع: توماس مونييه - بيرسنيل كيمبيمبي - تياجو سيلفا - خوان بيرنات خط الوسط: ماركو فيراتي - أندير هيريرا - ماركينيوس Advertisements خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - ماورو إيكاردي - كيليان مبابي. بينما ستكون تشكيلة كلوب بروج على النحو التالي: حراسة المرمى: سيمون مينوليه خط الدفاع: كلينتون ماتا - براندون ميتشيليه - سيمون ديلي خط الوسط: كريبين دياتا - هانز فاناكين - مات ريتس - ديون كولز - إيدواردو سوبول. خط الهجوم: إيمانويل دينيس - بريسي تاو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لتشكيل المتوقع لمباراة كلوب بروج وباريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.