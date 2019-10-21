شكرا لقرائتكم خبر عن اليويفا يسقط عقوبة علي المنتخب الصربي بسبب سلوك جمهوره والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاثنين بمعاقبة المنتخب الصربي بخوض مباراته المقبلة أمام

نظيره منتخب لوكسبورج ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو2020"، بدون جماهير.

ويأتي ذلك عقب الاتهامات التي وجهت للاتحاد الصربي لكرة القدم بسبب السلوك العنصري لجمهوره خلال المباراة التي خسرها على أرضه أمام نظيره المنتخب البرتغالي 2 / 4 في شهر سبتمبر الماضي، ضمن تصفيات يورو 2020 الجارية .

وأعلنت لجنة الرقابة والأخلاقيات باليويفا "اتحاد الكرة الاوربي" اليوم الاثنين عن معاقبة المنتخب الصربي بخوض اثنتين من المباريات التي يستضيفها على أرضه بدون جمهور، مع إيقاف تطبيق العقوبة للمباراة الثانية لمدة 12 شهرا.