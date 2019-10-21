شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد زيدان على شائعات رحيله والان مع التفاصيل

صرح المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان لوسائل الإعلام أنه مستمر في منصبه كمدير فني لريال مدريد مشدداً على أن السؤال عن رحيله يجب أن يوجه لشخص آخر.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبيل لقاء جلطة سراي غداً: "بدايتنا كانت سيئة في دوري الأبطال، لدينا الفرصة غداً لتصحيح المسار".

وتابع: "الموسم ملئ بالمباريات، وبالطبع الإنتقادات لن تتوقف".

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وأضاف: "أريد أن أبقى لأطول وقت، مباراة الغد فرصة لإثبات من نحن".

ويحل ريال مدريد ضيفاً على نادي جلطة سراي التركي في ثالث مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا غداً.

ويقبع الميرنجي في ذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة من خسارة وتعادل، بالإضافة للخسارة ضد مايوركا في الدوري، وهو ما فتح الباب مؤخراً حول إحتمالية رحيل زيدان.