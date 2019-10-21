شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لاجتماع مجلس الأهلي مع «صبحي».. والحل الأقرب يراعي مصلحة المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يزال الاجتماع الذي يجمع بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بمنزله، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مستمرا وبحضور أعضاء المجلس؛ للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة. وحتى كتابة هذه السطور لم يتضح الموقف.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم» إن الحل الأقرب سوف يحدد بما يراعي مصلحة منتخب مصر الأول ومنتخب الأوليمبي الذي يستعد لخوض غمار تصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

أول صور لإجتماع مجلس الأهلي مع "صبحي"

أول صور لإجتماع مجلس الأهلي مع "صبحي"