شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: اجتماع الخطيب مع وزير الرياضة مستمر.. ولم يتم التوصل لأي حل لأزمة تأجيل القمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يزال الاجتماع الذي يجمع بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بمنزله، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مستمرا وبحضور أعضاء المجلس؛ للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة.وحتى كتابة هذه السطور لم يتضح الموقف، ولم يتم التوصل إلى أية حلول تحفظ حقوق كل الأطراف حتى الآن.
وكان الأهلي قد أبلغ اتحاد الكرة المصري بعد خوض اي مباراة من مباريات الدوري الممتاز حتى إقامة مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك التي تم تأجيلها يوم السبت الماضي لأسباب أمنية.
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