شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ريال مدريد تنقلب على زيدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انقلبت جماهير ريال مدريد الإسبانى على الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق الملكى، بسبب الأرقام السلبية التى حققها مع الميرنجى خلال الفترة الأخيرة فى ولايته الثانية داخل قلعة «سانتياجو برنابيو».

وطالبت جماهير الريال بضرورة البحث عن مدير فنى جديد، بدلا من زيدان بسبب النتائج السلبية التى يعانى منها الملكى هذا الموسم ومنذ الموسم الماضى.

وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ينتظر نتيجة مباراة دورى أبطال أوروبا المقرر لها اليوم، من أجل حسم مصير المدير الفنى الفرنسى خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة، إن رئيس ريال مدريد، يرغب فى عودة البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى السابق لنادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، الذى تمت إقالته من تدريب الشياطين الحمر فى ديسمبر من العام الماضى، ولم يتول المهمة الفنية لأى ناد حتى الآن.

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وأوضحت الصحيفة، أن زيدان أبدى استياءه من بيريز خلال الفترة الماضية، بسبب التقارير التى انتشرت حول رغبته فى إقالته من تدريب الميرنجى، مشيرة إلى أن الثنائى أصبحا فى صدام بسبب فقد الميرنجى صدارة الليجا لصالح برشلونة.

من جانبه علق زيدان على خسارة ريال مدريد، قائلًا: «لقد بدأنا المباراة بشكل سيئ للغاية، لكن الفريق تحسن مع نهاية الشوط الأول وبعد الاستراحة، ومع ذلك لم ننجح فى تسجيل الأهداف، نحتاج إلى المضى قدما، ولكن هناك العديد من المباريات التى كلفتنا غاليا».

وأشاد زيدان بالأداء الذى قدمه لاعبو فريق مايوركا قائلا: «لقد واجهنا فريقا متحمسا للغاية، ولا يستحق أن يتواجد فى المراكز الأخيرة فى جدول ترتيب الدورى.. لقد سيطرنا على مجريات المباراة، لكن لم نصنع العديد من فرص التسجيل».

وأضاف: «المشكلة هى أن فريقنا يجب عليه كل ثلاثة أيام أن يظهر كم هو جيد. يجب أن نظهر نتائج متسقة. نحن بحاجة إلى الاستقرار إذا أردنا الفوز بشىء ما هذا الموسم».

واختتم المدير الفنى الفرنسى: «لا أعذار للخسارة. لم يكن جميع اللاعبين يعانون من الإصابة، يجب على أولئك الذين يمكنهم اللعب إظهار أنهم يستحقون أن يحملوا قميص ريال مدريد. لا يوجد شىء يجب القيام به حيال الإصابات».

يذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة الدورى الإسبانى برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر برشلونة.