شكرا لقرائتكم خبر عن «كومان» يقترب من خلافة «فالفيردى» فى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى مفاجأة من العيار الثقيل اقترب رونالدو كومان، المدير الفنى لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم، من خلافة إرنستو فالفيردى، فى تدريب فريق برشلونة الإسبانى خلال الفترة القليلة المقبلة.

من جانبه، كشف نيكو يان هوجما، المدير الرياضى للاتحاد الهولندى، عن بند يسمح للمدير الفنى الحالى للمنتخب الأول رونالد كومان بالرحيل عن منصبه.

وخلال تصريحات لشبكة «فوكس سبورتس»، أكد هوجما أن كومان والاتحاد الهولندى اتفقا على كسر العقد، حال تلقى المدرب عرضًا من نادى برشلونة، مقابل شرط جزائى لم يكشف عنه.

وأضاف: «إرادة جميع الأطراف هى الوفاء بالعقد، والذى يربط كومان مع الاتحاد الهولندى حتى عام 2022 بعد منافسات كأس العالم».

وارتبط اسم كومان بشكل دائم ببرشلونة، وخاصة فى الفترة الأخيرة مع التكهنات التى أثيرت حول مستقبل إرنستو فالفيردى المدير الفنى الحالى للبلوجرانا، وأكد كومان فى العديد من المناسبات أنه يتمنى تولى القيادة الفنية للبارسا فى المستقبل.

من جهة أخرى، كشف تقرير صحفى إسبانى سر استبدال سيرجى روبيرتو، لاعب برشلونة، خلال مواجهة إيبار، فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا، والتى فاز بها البلوجرانا بثلاثية نظيفة.

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كان سيرجى روبيرتو قد شارك أساسيًا فى مركز الظهير الأيمن، قبل أن يخرج بين شوطى المباراة، ويحل بدلًا منه البرتغالى نيلسون سيميدو.

وبحسب صحيفة «ماركا» المدريدية فإن روبيرتو أُجبر على الخروج، حيث اشتكى من آلام فى الركبة.

وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم موقفه من المشاركة ضد سلافيا براج، غدا، بدورى أبطال أوروبا.

كان روبيرتو قد شارك فى 10 من 11 مباراة، لعبها برشلونة هذا الموسم حتى الآن، حيث كان غيابه الوحيد عن مواجهة فالنسيا.

على جانب آخر، يحتفل نادى برشلونة الإسبانى، بذكرى مرور 40 عامًا على تأسيس أكاديمية لا ماسيا التى منحت جماهير كرة القدم أبرز المواهب على مر تاريخ اللعبة فى الحقبة الأخيرة.

بدأ العمل فى الأكاديمية فى عام 1979، وكانت تستوعب فى البداية 60 متدربًا من اللاعبين الصغار، وفكرة الأكاديمية منبثقة استنادًا إلى نجاح مدرسة نادى أياكس أمستردام الهولندى.

ومن أبرز الأسماء التى قدمتها الأكاديمية على مر التاريخ، ليونيل ميسى وتشافى هيرنانديز، وأندريس إنييستا، وبيب جوارديولا وسيرجيو بوسكيتس، وكارليس بويول، وسيسك فابريجاس، وفيكتور فالديز.

بالإضافة إلى جيرارد بيكيه، وخوسيه ريينا وتياجو موتا وميكيل آرتيتا وجويليرمو آمور، وتياجو ألكانتارا، وبيدرو رودريجيز، ولويس جارسيا وغيرهم.