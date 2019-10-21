أولى هونيس يلمح لغياب مدافع بايرن ميونخ عن بطولة أمم أوروبا

الإثنين 21 أكتوبر 2019

إعترف رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني أولي هونيس بصعوبة لحاق مدافعه الدولي نيكلاس زوله عن بطولة الأمم الأوروبية 2020 المقررة الصيف المقبل. وكان زوله قد تلقى إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة أوجسبورج في الدوري الألماني والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.



وسيحتاج الدولي الألماني لفترة قد تصل لثمان شهور للتعافي من إصابته، وهو ما قد يعني إستبعاده من قائمة المانشافت المشاركة في اليورو.

ويذكر أن اللاعب قد عانى من إصابة مماثلة في عام 2014 وإبتعد عن الملاعب لمدة 200 يوماً آنذاك.