شكرا لقرائتكم أحمد عادل عبد المنعم جاهز لمباراة وادى دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وأكد الدكتور أمين رفعت طبيب فريق مصر للمقاصة، أن أحمد عادل عبد المنع شارك في التدريبات الجماعية دون الشكوي من آلام في الركبة، حيث كان يعاني من جذع في الرباط الداخلي للركبة، وأصبح جاهزا طبيا للمشاركة في مباراة الغد أمام وادي دجلة.
ويغيب عن قائمة المقاصة لمباراة الغد صلاح ريكو لاعب وسط الفريق بسبب الإصابة وهي عبارة عن شد في الرباط الخارجي للركبة، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.
ويحتل فريق المقاصة المركز الـ 7 بجدول الترتيب، برصيد 6 نقاط جمعها من 4 مباريات.
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