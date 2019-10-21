شكرا لقرائتكم خالد مهدي: سنقدم مذكرة احتجاج لاتحاد الكرة ضد أداء الحكم بمباراة الانتاج وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مهدي في تصريحات لـ "الخليج 365" :" لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات البعض لعرقلة مسيرة الإنتاج الحربي ، نعي جيدا الفارق بين الأخطاء البشرية للحكام والأخطاء المتعمدة ".
ويضيف مدير الكرة بالانتاج الحربي:" سأعقد جلسة مع اللواء أشرف عامر رئيس النادي غدا لبحث التصعيد ضد لجنة الحكام للحفاظ علي حقوق النادي ".
وخسر الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين من نظيره بيراميدز في المباراة التي جرت منذ قليل علي ستاد السلام بالجولة الخامسة للدوري ،
وحقق الإنتاج الحربي فوزين وتلقي ثلاثة هزائم منذ انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.
يحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدورى مؤقتًا برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة رقم 6 فى المركز التاسع.
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