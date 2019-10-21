شكرا لقرائتكم اسامة غنيم: هناك محاولات لرفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل من جانبه قال أسامة غنيم أن النادى يحاول مع الوكالة الدولية " وادا ، لرفع الإيقاف عن اللاعب قبل الموعد المحدد لذلك ، حتى يستطيع اللحاق ببطولة أولمبياد طوكيو 2020 ، حيث أنه من المقرر أن يتم رفع الإيقاف رسميا 24 يوليو 2020 .
يذكر أن إيهاب عبد الرحمن تم إيقافه عام 2016 قبل أولمبياد ريو دى جانيرو، بسبب ثبوت إيجابية العينة الخاصة به ، ، وفشلت محاولات لحاقه بالبطولة ، كما ثبت إيجابية العينة الثانية ليخضع اللاعب للعقوبة ، و فى انتظار رفع الإيقاف عنه سواء بانقضاء المدة ، أو بنجاح محاولات الوكالة المصرية.
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