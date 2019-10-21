شكرا لقرائتكم رمضان صبحى ينشر صورة برفقة ابنه زين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر رمضان صبحى لاعب الاهلى ومنتخب مصر صورة له برفقة أبنه زين عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام فى أول ظهور له .

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأثنين على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المساعد، واشتمل المران على جانب بدني تحت اشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب بمشاركة حارسين.



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ويواصل الأهلي تحضيراته للفترة المقبلة، وحرص فايلر، على تنفيذ بعض الجوانب الفنية، وشهد المران حماسا كبيرا من اللاعبين، وخصص رينيه فايلر فقرة في مران الفريق اليوم للتدريب على الجانب الخططي، وخصص فايلر، فقرة خاصة للمدافعين، وركز على إيقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء والحديث مع اللاعبين داخل أرض الملعب لمطالبتهم بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتحرك وبداية الهجمة.