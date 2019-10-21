شكرا لقرائتكم عبد الناصر محمد يعلن تشكيل إف سي مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق إف سي مصر تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام فريق المصري ضمن مباريات الأسبوع الـ 5 للدوري ، وجاء تشكيل اف سي مصر كالتالي : حراسة المرمي : وليد توفيق خط الدفاع : أحمد اوكا – أحمد عبد الموجود – علاء عطا – مصطفي كالوشا. خط الوسط : هشام عبد الحميد – محمود توبة – ويلسون الفيس – مصطفي سلطان. خط الهجوم : رضا الويشي – إسلام صالح. الاحتياطي : عصام ثروت – محمود شبانة – ميشيل ميلاد – رمزي خالد – مؤمن إبراهيم – محمد نصر – احمد يوسف Advertisements فيما اعلن ايهاب جلال المدير الفني للمصري تشكيل فريقه للمباراة والذي يضم : حراسة المرمي : أحمد مسعود. خط الدفاع : كريم العراقي - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - بهاء مجدي. خط الوسط : ايزي ايميكا - سعيد سمبوري - مفتاح طقطق - حسن علي. خط الهجوم : عماد فتحي - محمود وادي. الإحتياطي : أحمد عبد الفتاح - عمرو موسي - عمر كمال - فريد شوقي - زياد فرج - أحمد جمعة - اوستين اموتو.

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