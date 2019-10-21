شكرا لقرائتكم المصري ضد اف سي مصر.. الفريق البورسعيدي يتقدم بهدفين نظيفين في الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهي الشوط الأول من مباراة المصري واف سي مصر ، بتقدم الفريق البورسعيدي بهدفين نظيفين أحرزهما عماد فتحي في الدقيقة 8 ومفتاح طقطق في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول في المباراة المقامة حاليا علي ملعب السويس ضمن مباريات الجولة الـ 5 للدوري.

حراسة المرمى: وليد توفيق

خط الدفاع: أحمد اوكا – أحمد عبد الموجود – علاء عطا – مصطفي كالوشا.

خط الوسط: هشام عبد الحميد – محمود توبة – ويلسون الفيس – مصطفي سلطان.

خط الهجوم: رضا الويشي – إسلام صالح.

الاحتياطي: عصام ثروت – محمود شبانة – ميشيل ميلاد – رمزي خالد – مؤمن إبراهيم – محمد نصر – احمد يوسف

فيما أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري تشكيل فريقه للمباراة والذي يضم:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

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خط الدفاع: كريم العراقي - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - بهاء مجدي.

خط الوسط: ايزي ايميكا - سعيد سمبوري - مفتاح طقطق - حسن علي.

خط الهجوم: عماد فتحي - محمود وادي.

الإحتياطي: أحمد عبد الفتاح - عمرو موسي - عمر كمال - فريد شوقي - زياد فرج - أحمد جمعة - اوستين اموتو.

سيطر فريق المصري علي احداث الشوط الأول ووضح فارق الخبرة بين الفريقين، حيث نجح عماد فتحي في استغلال خطأ وليد توفيق حارس مرمي اف سي مصر في الدقيقة 8 ويتابع الكرة التي سقطت من يده محرزا الهدف الأول لفريقه.

وتستمر سيطرة المصري طوال الشوط دون أي محاولات خطيرة من جانب فريق اف سي مصر المستسلم، وفي الدقيقة 37 يحرز مفتاح طقطق هدف التعزيز لفريقه من اختراق ومجهود فردي رائع من الجانب الأيسر لتصبح النتيجة 2/0.

ويهدأ لاعبو المصري في الدقائق المتبقية من عمر الشوط الذي ينتهي بتقدم المصري 2/0.