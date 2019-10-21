شكرا لقرائتكم الكاف يخطر اتحاد الكرة بعواقب التأخر 7 أيام عن الموعد المحدد لقيد اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب شروط ومواعيد التسجيل الخاصة باللاعبين المشاركين فى بطولة أمم أفريقيا حيث تم تحديد يوم 29 أكتوبر الجاري موعد نهائى لتسجيل اللاعبين الذين سيشاركون بالبطولة التى تنطلق يوم 8 نوفمبر وتنتهي 22 من نفس الشهر .

تضمن الخطاب أن آخر موعد لتسجيل اللاعبين البالغ عددهم 21 سيكون يوم 29 أكتوبر و في حالة التأخر عن هذا الموعد سيتم تغريم المنتخب 5 آلاف دولار ، أما فى حالة التأخر أسبوع بعد الموعد المحدد فسيتم تقليص القائمة لهذا المنتخب إلى 19 لاعباً بدلا من 21 لاعب.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري في المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية كلاً من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وتقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى التى يتواجد بها منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب باستاد القاهرة الدولى.

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جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالى:

منتخب مصر الأولمبى ومالى – الساعة 7 مساءً يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة

منتخب مصر الأولمبى وغانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساءً باستاد القاهرة

منتخب مصر الأولمبي – الكاميرون يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساءً استاد القاهرة.