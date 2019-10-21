شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يستأنف تدريباته لمواجهة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها امس عقب مباراة الزمالك في الدوري والتى خسرها المقاولون بنتيجة 1 / 2.

ويستعد المقاولون لمباراة الجونة التي ستقام يوم 27 من الشهر الجاري في الجولة السادسة للدوري.

وعقد عماد النحاس المدير الفني اجتماع مع اللاعبين طالبهم فيها بإغلاق ملف مباراة الزمالك والتركيز في استعادة الانتصارات خاصة أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين .