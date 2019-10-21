شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يستأنف تدريباته لمواجهة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها امس عقب مباراة الزمالك في الدوري والتى خسرها المقاولون بنتيجة 1 / 2.
وعقد عماد النحاس المدير الفني اجتماع مع اللاعبين طالبهم فيها بإغلاق ملف مباراة الزمالك والتركيز في استعادة الانتصارات خاصة أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين .
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